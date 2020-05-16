В России за сутки выявлено 9200 новых случаев коронавируса, 119 человек умерли

Всего в стране выявлено 272 043 заболевших в 85 регионах и 2537 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 63 166 человек (4940 человек выписано за сутки).

В Москве четвертый день подряд отмечается меньше 5 тысяч новых выявленных случаев COVID-19: за сутки зарегистрировано 3505 (всего с начала эпидемии 138 969). Это самый низкий показатель суточного прироста заболеваемости с 30 апреля.

Коэффициент распространения коронавируса в столице уменьшился до 0,78, отмечают "Ведомости". Этот показатель Роспотребнадзор рекомендовал учитывать при поэтапном ослаблении ограничений. Для перехода на первый этап коэффициент должен быть ниже 1, для перехода на второй этап - ниже 0,8.