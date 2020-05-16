aA
За последние сутки в России выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах, из них 4124 (44,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Также за сутки зафиксировано 119 летальных случаев.
В России за сутки выявлено 9200 новых случаев коронавируса, 119 человек умерли
© Sipa / Scanpix

Всего в стране выявлено 272 043 заболевших в 85 регионах и 2537 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 63 166 человек (4940 человек выписано за сутки).

В Москве четвертый день подряд отмечается меньше 5 тысяч новых выявленных случаев COVID-19: за сутки зарегистрировано 3505 (всего с начала эпидемии 138 969). Это самый низкий показатель суточного прироста заболеваемости с 30 апреля.

Коэффициент распространения коронавируса в столице уменьшился до 0,78, отмечают "Ведомости". Этот показатель Роспотребнадзор рекомендовал учитывать при поэтапном ослаблении ограничений. Для перехода на первый этап коэффициент должен быть ниже 1, для перехода на второй этап - ниже 0,8.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

После информации о неразрешенных авиарейсах сообщается о застрявших в аэропортах гражданах Литвы (33)

После того как литовскому туроператору Kidy Tour...

Жесткие требования карантина – не перегнули ли палку в Литве (117)

Как Литва, так и другие страны Европы для обуздания...

Эксперты: после окончания школы выпускники уедут в Великобританию – Brexit условия не изменил (1)

Сразу после окончания школы выпускников ждет...

Коронавирус диагностировали у второго работника Rimi

16 мая получены результаты исследования и стало...

В Литве открываются санатории, но клиенты не спешат бронировать места: почему? (7)

В Литве смягчают условия карантина. Правительство...

|Maža didelių žinių kaina