В России за сутки выявлено 6719 случаев коронавируса

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За последние сутки в России выявлено 6719 случаев коронавируса в 83 регионах, 93 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 641 156 заболевших и 9166 умерших.
Выписано за последние 4343 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 403 430 человек.
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