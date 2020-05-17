В России за сутки выявили более 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных в стране достигло 281 752 (данные Университета Джонса Хопкинса). Страна по этому показателю остается на втором месте в мире после США (1,46 млн, прирост почти 25 тыс.). Замыкает тройку антирейтинга Великобритания (240,7 тыс., прирост 3,4 тыс.).

Новые заболевшие регистрировались в 85 регионах, в Москве - 3855. В столице число зарегистрированных диагнозов выросло до 142 824.

В Подмосковье 907 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 451. В Нижегородской области - 281 новых эпизод.

Количество погибших от COVID-19 за все время в РФ выросло до 2631. За последние сутки скончались еще 94 пациентам (71 из них в Москве).

За весь период поправились и выписаны 67 373 человека, в том числе 4207 за последние сутки.