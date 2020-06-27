В России за сутки выявили 6852 случаев коронавируса, 188 человек умерли

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За последние сутки в России выявлено 6852 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 188 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 627 646 заболевших и 8969 человек.
За последние сутки из больниц выписано 9200 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 393 352 человек.
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