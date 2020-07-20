Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, где заболели 578 человек, Ханты-Мансийском АО (236 новых случаев) и Свердловской области (234 случая).
Всего с момента начала распространения коронавируса нового типа в России заболели 777 486 человек.
Всего умерли 12 427 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, из них 85 человек скончались за прошедшие сутки.
Всего выздоровели 553 602 человек, в том числе за прошедшие сутки из больниц были выписаны 3258 человек, проходивших лечение от коронавируса.
За прошедшие сутки было сделано 259 тысяч тестов на коронавирус, всего с момента начала эпидемии в России проведено 25,2 миллиона лабораторных исследований на COVID-19, сообщил Роспотребнадзор.
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