aA
За прошедшие сутки в России зафиксировано 5940 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 6109 новых заболевших.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, где заболели 578 человек, Ханты-Мансийском АО (236 новых случаев) и Свердловской области (234 случая).

Всего с момента начала распространения коронавируса нового типа в России заболели 777 486 человек.

Всего умерли 12 427 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, из них 85 человек скончались за прошедшие сутки.

Статьи по теме:
Российской элите бесплатно кололи экспериментальную вакцину от COVID-19 с апреля  (9)
Мэр Москвы объявил об иммунитете к COVID-19 у большинства горожан  (9)

Всего выздоровели 553 602 человек, в том числе за прошедшие сутки из больниц были выписаны 3258 человек, проходивших лечение от коронавируса.

За прошедшие сутки было сделано 259 тысяч тестов на коронавирус, всего с момента начала эпидемии в России проведено 25,2 миллиона лабораторных исследований на COVID-19, сообщил Роспотребнадзор.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Россия отменяет обязательную изоляцию для прибывающих в страну (8)

Обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих...

TOP новостей

Rolanda Lingienė

Специалист после появления очага коронавируса в Каунасе: некоторым компаниям грозят санкции (8)

После того как поступила информация о том, что...

Новые правила: изолироваться должны жители Литвы, вернувшиеся с популярных курортов (41)

Жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии, с 20 июля придется...

Коронавирус установили у двух специалистов Службы занятости (6)

В минувшие выходные работницы молетского отделения...

Электростанция, которая почти 60 лет производила электричество: проведено уникальное испытание (15)

Электростанция в Электренай все еще работает. Два...

В Литве зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса (11)

В Литве в общей сложности зарегистрировано 1947 случаев...

|Maža didelių žinių kaina