В России за сутки выявили 29 350 случаев COVID-19 - это новый максимум

Всего в стране выявлено 2 877 727 случаев коронавируса и 51 351 умерших. В Москве подтверждено 7797 зараженных за сутки. "За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших", - сообщается в Telegram-канале московского оперштаба. За сутки скончались 75 пациентов. В Петербурге выявили еще 3752 зараженных, 77 человек умерли.
Наименьший темп прироста заболевших за сутки демонстрируют Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тыва, Ханты-Мансийский АО, Марий Эл, Новосибирская и Кемеровская области. Из больниц за сутки выписали 19 705 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 295 362.
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