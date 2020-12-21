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В России отмечен новый максимум суточного прироста заболевших коронавирусом - 29 350 человек в 84 регионах, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 декабря (29 039). За сутки умерли 493 человек.
В России за сутки выявили 29 350 случаев COVID-19 - это новый максимум
© Itar-Tass / Scanpix

Всего в стране выявлено 2 877 727 случаев коронавируса и 51 351 умерших. В Москве подтверждено 7797 зараженных за сутки. "За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших", - сообщается в Telegram-канале московского оперштаба. За сутки скончались 75 пациентов. В Петербурге выявили еще 3752 зараженных, 77 человек умерли.

Наименьший темп прироста заболевших за сутки демонстрируют Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тыва, Ханты-Мансийский АО, Марий Эл, Новосибирская и Кемеровская области. Из больниц за сутки выписали 19 705 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 295 362.

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