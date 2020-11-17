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За прошедшие сутки в России умерли 442 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимальный показатель суточной смертности с момента начала пандемии. Предыдущий рекорд смертности был зафиксирован 11 ноября, пишет Meduza.
В России за сутки умерли 442 человека, болевших COVID-19. Это новый рекорд суточной смертности
© Itar-Tass / Scanpix

За сутки зафиксировано 22 410 новых случаев коронавирусной инфекции, на 368 заболевших меньше, чем днем ранее, когда был в очередной раз обновлен рекорд по суточному приросту заболевших. Большинство новых случаев выявлены в Москве (5882 заболевших) и Санкт-Петербурге (2130 заболевших).

Всего с начала распространения коронавируса в России заразились 1 948 603 человека, выздоровели 1 453 849 человек, в том числе 13 864 человека за прошедшие сутки.

За сутки проведено 534 тысячи тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор. Всего с начала пандемии сделано более 69,1 миллиона лабораторных исследований на коронавирус.

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