В России за сутки умерли 317 пациентов с коронавирусом - максимум с начала пандемии

В Москве отмечено 4389 заболевших и 63 умерших за сутки. Это максимум летальных случаев в столице с начала июня. За последние сутки в Москве госпитализировано 1215 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 383 человека.

Из российских больниц за сутки выписано 10 952 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 096 560 человек.