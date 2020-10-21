В России за сутки умерли 317 пациентов с коронавирусом - максимум с начала пандемии

В Москве отмечено 4389 заболевших и 63 умерших за сутки. Это максимум летальных случаев в столице с начала июня. За последние сутки в Москве госпитализировано 1215 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 383 человека.
Из российских больниц за сутки выписано 10 952 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 096 560 человек.
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