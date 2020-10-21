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В России за последние сутки выявлено 15 700 случаев коронавируса в 85 регионах и максимальное число смертей с начала эпидемии - скончались 317 человек. Всего в стране выявлено 1 447 335 заболевших и 24 952 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
В России за сутки умерли 317 пациентов с коронавирусом - максимум с начала пандемии
© Itar-Tass / Scanpix

В Москве отмечено 4389 заболевших и 63 умерших за сутки. Это максимум летальных случаев в столице с начала июня. За последние сутки в Москве госпитализировано 1215 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 383 человека.

Из российских больниц за сутки выписано 10 952 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 096 560 человек.

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