Снимок новой упаковки появился в соцсетях и вызвал большой резонанс среди пользователей. За два дня под новостью с заголовком "Девяток яиц, пожалуйста" появилось более полутора тысяч сообщений. Основная их тема - необходимость обязать продавцов писать стоимость одной единицы товара, поскольку покупателю трудно рассчитать у прилавка, в какой таре выгоднее приобрести тот или иной продукт. К слову, на упаковках с девятью яйцами поставщик крупно указал их количество.

При этом часть пользователей полагает, что новая фасовка связана с попыткой скрыть повышение цен на продукт (так называемая "шринкфляция" или "сжимфляция") или маркетинговым ходом, хотя не исключено, что это не так. "Да просто удобнее квадратная коробка в маркетинге. 3х3. Равно как и 4х4. Паковать легче чем прямоугольную 2х5 или 2х8", - пишет пользователь Vadim Radchenko.

Коммерческий директор удмуртской птицефабрики "Вараксино" Сергей Кириллов уточнил Ura.Ru, что существуют упаковки по четыре, по шесть, по восемь, по девять, по двенадцать и по восемнадцать яиц, а также по двадцать и тридцать яиц. Что касается заказа на девять яиц, то он поступил от петербургской торговой сети, однако для чего это было нужно, директор не уточнил. По данным информагентства, среди продукции птицефабрики "Вараксино" упаковка из девяти яиц отсутствует.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе удмуртского агропромышленного холдинга "Комос Групп", в состав которого входит птицефабрика, упаковка яиц по девять штук появилась в продаже еще в марте 2018 года, стоимость на нее не поднималась в течение года. "Данная упаковка - это новый формат предложения для российского рынка", - говорится в ответе агрохолдинга, где указано, что упаковка, насчитывающая 9 яиц, распространена в Европе и производится компанией Hartmann. В ближайшем будущем на птицефабрике будет также выпущена продукция в упаковке Hartmann на 12 штук.

Напомним, яйца резко подорожали в начале декабря: согласно материалам Росстата, в 30 субъектах РФ они подорожали на 20% и более, в том числе в Удмуртии - на 31%, Республике Марий Эл - на 29,5%, Орловской и Калининградской областях - на 28,3%. О подорожании яиц на 26% сообщила и Русская служба BBC.

Эксперты между тем посчитали, что причиной стало желание торговых сетей побыстрее получить прибыль на фоне ожидания спроса перед праздниками. Других причин для этого не было, но после каникул стоимость яиц, как правило, не снизилась. Как рассказал "Российской газете, управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, на рынке отмечается переизбыток этого продукта, и многие производители реализуют продукцию по себестоимости и даже ниже ее.