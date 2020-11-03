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В России за последние сутки выявлено 18 648 случаев коронавируса в 85 регионах, 355 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 1 673 686 заболевших и 28 828 умерших.
В России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса, 355 человек умерли
© Itar-Tass / Scanpix

В Москве подтверждено 5150 новых случаев COVID-19, умерли 63 человека. За сутки в столице госпитализировано 1355 пациентов, 367 человек находятся на ИВЛ. В Петербурге за сутки прибавилось 944 заболевших, 59 скончались. Губернатор Александр Беглов накануне заявил о критическом уровне заболеваемости коронавирусом в городе и допустил введение жестких ограничений, если люди не будут использовать повсеместно средства защиты.

Из российских больниц за сутки выписан 15 331 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 251 364.

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