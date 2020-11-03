В России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса, 355 человек умерли

В Москве подтверждено 5150 новых случаев COVID-19, умерли 63 человека. За сутки в столице госпитализировано 1355 пациентов, 367 человек находятся на ИВЛ. В Петербурге за сутки прибавилось 944 заболевших, 59 скончались. Губернатор Александр Беглов накануне заявил о критическом уровне заболеваемости коронавирусом в городе и допустил введение жестких ограничений, если люди не будут использовать повсеместно средства защиты.

Из российских больниц за сутки выписан 15 331 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 251 364.