В России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса, 355 человек умерли

В Москве подтверждено 5150 новых случаев COVID-19, умерли 63 человека. За сутки в столице госпитализировано 1355 пациентов, 367 человек находятся на ИВЛ. В Петербурге за сутки прибавилось 944 заболевших, 59 скончались. Губернатор Александр Беглов накануне заявил о критическом уровне заболеваемости коронавирусом в городе и допустил введение жестких ограничений, если люди не будут использовать повсеместно средства защиты.
Из российских больниц за сутки выписан 15 331 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 251 364.
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