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За последние сутки в России зафиксировали 12 126 новых случаев заболевания коронавирусом - это рекордный прирост за сутки с начала пандемии.
В России выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
© Itar-Tass / Scanpix

В Москве за сутки выявлено 3 701 новых случаев, сообщает оперативный штаб.

201 человек с подтвержденным коронавирусом за последние сутки скончались, из них 33 - в Москве.

Всего в России на данный момент зарегистрировано 1 млн 272 тысячи 238 случаев коронавируса.

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