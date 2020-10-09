В России выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

В Москве за сутки выявлено 3 701 новых случаев, сообщает оперативный штаб.

201 человек с подтвержденным коронавирусом за последние сутки скончались, из них 33 - в Москве.

Всего в России на данный момент зарегистрировано 1 млн 272 тысячи 238 случаев коронавируса.