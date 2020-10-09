В России выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

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За последние сутки в России зафиксировали 12 126 новых случаев заболевания коронавирусом - это рекордный прирост за сутки с начала пандемии.
В Москве за сутки выявлено 3 701 новых случаев, сообщает оперативный штаб.
201 человек с подтвержденным коронавирусом за последние сутки скончались, из них 33 - в Москве.
Всего в России на данный момент зарегистрировано 1 млн 272 тысячи 238 случаев коронавируса.
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