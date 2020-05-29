В России выявили 8 572 новых случая Covid-19. Заболевших снова больше выздоровевших

Согласно данным оперативного штаба, за сутки в России выявлен на 201 случай больше, чем днем ранее. Всего, по официальным данным, с начала пандемии в стране заболело 387 623 человека.

За сутки скончались 232 человека - это наибольший суточный прирост умерших с начала пандемии (на 58 больше предыдущего максимума). Общее число жертв коронавируса достигло 4 374.

За прошедшие сутки, как указывает штаб, полностью выздоровели 8 264 человека. До этого три дня подряд число выздоровевших после коронавируса превышало число заболевших.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2 332. На втором месте по числу новых заражений Московская область (773), на третьем - Санкт-Петербург (369).

Всего в Москве зафиксировано 175 829 случаев заражения коронавирусом - 45,4% от общего количества зараженных в стране.

27 мая российский минздрав утвердил новые методические рекомендации, согласно которым в статистику заболеваемости не должны включаться случаи коронавируса в легкой форме, когда у заболевшего нет жалоб. В то же время минздрав указал, что в качестве причины смерти в случаях, связанных Covid -19, необходимо указывать коронавирус.

Накануне московские власти впервые представили детальную статистику смертности от коронавируса, в которой учли пациентов, у которых Covid-19 подтвердился только на этапе вскрытия.

В регионах подсчет летальности теперь также будет проводиться по параметрам, которые применяются в Москве и по тем рекомендациям, которые дала ВОЗ, сказал Би-би-си руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Россия по-прежнему занимает третье место по числу выявленных случаев Covid-19, на первом месте находится США (1,7 млн, согласно данным Университета Джонса Хопкинса), на втором - Бразилия (более 438 тыс.).

Всего с начала пандемии в мире выявлено более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом.