aA
За сутки в России зарегистрировали еще 8 371 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это немного больше, чем накануне. Число выздоровевших от Covid-19 третий день подряд больше заразившихся. Умерли 174 человек - это максимум, впервые зафиксированный два дня назад.
В России выявили 8 371 новый случай коронавируса
© Itar-Tass / Scanpix

Всего заболевших в России теперь 379 051 человек.

За сутки скончались 174 человек. Это максимальное число жертв Covid-19 за сутки, оно фиксируется уже второй раз, первый раз это было 26 мая. Всего в России за время пандемии умерли 4 142 пациентов.

В Москве скончался 71 человек с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус (днем ранее - 73). Выздоровели еще 3 793 пациента, число выздоровевших увеличилось до 71 251.

Статьи по теме:
В России установлен суточный максимум по числу умерших от COVID-19 и рекорд по выздоровевшим  (18)
Число случаев коронавируса в России превысило 350 тысяч  (17)

Россия по-прежнему занимает третье место по числу выявленных случаев Covid-19, на первом месте США, на втором - Бразилия.

Накануне в России было зафиксировано 8 338 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве - 2 140. Число новых случаев коронавируса упало до уровня 23 апреля, на пике в Москве в сутки выявляли более 6 тысяч случаев.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже больше 9,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за последние сутки - 285 тысяч тестов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: если будет вторая волна коронавируса, всю экономику закрывать не будем (22)

Правительство Литвы подготовило план действий на...

Литовские города ждут большие перемены: даже самые большие скептики захотят пересесть в общественный транспорт (39)

Полоса A – все, кто хотя бы немного интересовался ПДД ,...

За сутки в Литве подтверждены 9 случаев коронавируса (9)

За последние сутки в Литве были подтверждены девять...

Правительство Литвы одобрило развитие сети 5G (40)

В среду правительство Литвы по сути одобрило развитие...

Правительство Литвы объявило критерии, по которым оценят возможность отмены карантина (108)

Правительство Литвы 27 мая объявило предложенные...

|Maža didelių žinių kaina