В России выявили 8 371 новый случай коронавируса

Всего заболевших в России теперь 379 051 человек.
За сутки скончались 174 человек. Это максимальное число жертв Covid-19 за сутки, оно фиксируется уже второй раз, первый раз это было 26 мая. Всего в России за время пандемии умерли 4 142 пациентов.
В Москве скончался 71 человек с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус (днем ранее - 73). Выздоровели еще 3 793 пациента, число выздоровевших увеличилось до 71 251.
Россия по-прежнему занимает третье место по числу выявленных случаев Covid-19, на первом месте США, на втором - Бразилия.
Накануне в России было зафиксировано 8 338 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве - 2 140. Число новых случаев коронавируса упало до уровня 23 апреля, на пике в Москве в сутки выявляли более 6 тысяч случаев.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже больше 9,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за последние сутки - 285 тысяч тестов.
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