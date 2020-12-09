Больше всего новых случаев в Москве (5145) и в Санкт-Петербурге (3761).

Накануне сообщалось о 26 097 новых случаях за сутки.

Общее число заболевших за время эпидемии превышает 2,5 миллиона человек, умерли более 44 тысяч.