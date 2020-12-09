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За последние сутки в России зафиксировали 26 190 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Умерли 559 человек.
Больше всего новых случаев в Москве (5145) и в Санкт-Петербурге (3761).
Накануне сообщалось о 26 097 новых случаях за сутки.
Общее число заболевших за время эпидемии превышает 2,5 миллиона человек, умерли более 44 тысяч.
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