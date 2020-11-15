В России второй день подряд за сутки выявили больше 22 тысяч случаев заражения коронавирусом

В Москве коронавирус диагностировали у 6271 пациента, в Санкт-Петербурге - у 1944. В Подмосковье COVID-19 выявили у 812 человек. Общее число заразившихся в России с начала марта достигло 1 925 825.За весь период пандемии в стране выявлено уже 1 млн 925 825 эпизодов заболевания.
За последний день непосредственно от коронавируса скончались еще 352 человека, из них 75 - в Москве, 41 - в Санкт-Петербурге, 14 - в Ростовской области, 13 - в Нижегородской области, 12 - в Московской. Таким образом, число умерших из-за COVID-19 с начала пандемии в России превысило 33 тысячи.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба. В субботу она составляла 1,73%.Поправились и выписаны 1 млн 439 985 человек за все время, в том числе 14 456 - за сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 452 654.
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