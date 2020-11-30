В России второй день подряд выявляется больше 26 тысяч случаев коронавируса

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В России за последние сутки выявлено 26 338 случаев коронавируса в 84 регионах, 368 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 295 654 заболевших и 39 895 умерших.
Из больниц за сутки выписано 17 247 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 778 704.
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