В России второй день подряд фиксируется больше 20 тысяч заболевших коронавирусом

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В России за последние сутки выявлено 20 396 случаев коронавируса в 85 регионах, 364 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Всего в стране выявлено 1 753 836 заболевших и 30 251 умерших. В Москве 5829 новых случаев коронавируса, 75 человек скончались за сутки. Из российских больниц за сутки выписано 16 803 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 312 927.
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