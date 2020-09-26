aA
В России вторые сутки подряд регистрируется больше 7 тысяч случаев коронавируса. Прирост составил 7523 человек во всех 85 регионах. Днем ранее было отмечено 7212 заболевших.
В России второй день подряд больше 7000 новых случаев COVID-19
© AFP / Scanpix

В Москве, по данным оперативного штаба, выявлено 1792 новых заражений - это максимальный суточный показатель с 8 июня, отмечает "Дождь". Это также самый большой прирост заболевших среди всех регионов.

В столице растет и число госпитализаций: за сутки в больницы поступило 830 человек, говорится в Telegram-канале городского оперштаба. Темп прироста новых случаев в Москве за сутки составил 0,6%.

В России отмечено 169 летальных случаев за сутки. В последний раз такое число смертей фиксировали 29 июля, пишет РБК. Всего в стране зарегистрирован 1 143 571 заболевший и 20 225 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 940 150 человек, за сутки из больниц выписаны 6004 человека.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Предприниматели в введение карантина не верят, но видят другие угрозы (34)

Несмотря на то, что пока политики в Литве о введении...

Белоруска купила усадьбу в Литве по интернету: обычно всех интересует, что скажут люди, здесь такого нет (161)

Анджелика Кедар родилась в Беларуси , жила в Израиле,...

Жители Литвы могут выбирать из 5 поставщиков электроэнергии: кто они и что предлагают? (33)

В Литве проводят либерализацию рынка электроэнергии,...

Aliaksandras Lukašenka Valgykla Vakcina

"Delfi Главное": вторая волна "короны" и "коронация" Лукашенко, обед из отходов и бесплатные прививки "Без маски" - все, что вы хотели знать о выборах в Литве (6)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

В Литве зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса (18)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 111 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina