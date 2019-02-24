В Москве в воскресенье, 24 февраля, были усилены меры безопасности в связи с началом согласованной акции в память об убитом четыре года назад российском оппозиционере Борисе Немцове.

Как передает с места события корреспондент DW, марш начался чуть раньше запланированного времени, в 13.45 мск. Митингующие пройдут по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до Проспекта академика Сахарова. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие до 30 тысяч человек. Между тем, как передает некоммерческое объединение "Белый счетчик", число участников акции превысило 10 тысяч человек.

Полиция разрешила демонстрантам пронести с собой все приготовленные ими для акции плакаты. Людей досматривали в специальной палатке сотрудники правоохранительных органов и главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. "Всех не перестреляешь", "Импичмент - люстрации", "Россия будет свободной" - с такими лозунгами люди вышли на марш в столице.

К митингующим присоединились известные политики и правозащитники - член окружного Совета депутатов Илья Яшин, активист Марк Фейгин, лишенный в апреле 2018 года адвокатского статуса, писатель и журналист Дмитрий Быков. Несколько участников развернули транспарант в поддержку арестованной активистки движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко.

Первое задержание в Москве

Интернет-портал "МБХ-Медиа" сообщил о первом задержании в Москве. По его сведениям, речь идет об участнике марша Тимофее Петрушенко, который принес на акцию плакат с нецензурным высказыванием в адрес президента РФ Владимира Путина. Задержанного поместили в полицейский автомобиль.

В Петербурге - около 1000 участников

Аналогичная акция памяти Бориса Немцова проходит и в Санкт-Петербурге - на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. Вся площадь по периметру отгорожена спецтехникой. В акции, по данным корреспондента DW, участвуют около 1000 человек.

Администрация города сначала отказывалась согласовать мероприятие. В итоге разрешение все же было получено, но собраться в центре города участникам запретили.

"На девять присутствующих - восемь полицейских"

Мероприятия, посвященные российскому оппозиционеру, проходят 24 февраля по всей стране. Так, в Иркутске по инициативе регионального отделения партии ПАРНАС состоялся пикет, собравший около 35 человек.

В Бийске, где акция тоже завершилась, "на девять присутствующих было восемь полицейских", сообщила сопредседатель местного отделения движения "Солидарность" Екатерина Фоменко.

В Красноярске порядка 40 митингующих собрались около памятника жертвам политических репрессий.

Четыре года назад

Впервые марш памяти Бориса Немцова состоялся 1 марта 2015 года. По разным данным, он собрал тогда от 16 тысяч до 100 тысяч человек.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления приговорены к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.