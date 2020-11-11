В России впервые за несколько дней меньше 20 тысяч новых случаев COVID-19, но по числу умерших за сутки - рекорд

Всего в стране выявлено 1 836 960 заболевших и 31 593 умерших. В Москве подтверждено 4477 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге - новый рекорд по заболевшим: 1574 за сутки.

Из больниц по выздоровлению выписано за сутки 18 616 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 369 357.