В России впервые за несколько дней меньше 20 тысяч новых случаев COVID-19, но по числу умерших за сутки - рекорд

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В России за последние сутки выявлен 19 851 случай коронавируса в 85 регионах, 432 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Впервые с 5 ноября суточный прирост заболевших в стране меньше 20 тысяч. Однако число умерших за сутки составляет абсолютный максимум с начала пандемии.
Всего в стране выявлено 1 836 960 заболевших и 31 593 умерших. В Москве подтверждено 4477 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге - новый рекорд по заболевшим: 1574 за сутки.
Из больниц по выздоровлению выписано за сутки 18 616 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 369 357.
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