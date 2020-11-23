aA
В России впервые с начала пандемии выявили больше 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Прирост заболевших составил 25 173 человек во всех 85 регионах, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Умер 361 человек.
В России впервые выявлено больше 25 тысяч новых случаев COVID-19
© Reuters / Scanpix

Всего в стране отмечено 2 114 502 заболевших и 36 540 умерших. Из больниц по выздоровлению выписано 16 002 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 611 445.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронавирус: Германия готовится к новым ограничениям

На фоне стабильно высокого числа заражений вирусом...

ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе (4)

Специальный посланник Всемирной организации...

TOP новостей

Правительство Литвы намерено продлить карантин больше чем на три недели (2)

На этой неделе правительство Литвы обсудит вопрос...

Коалиционное соглашение вызвало беспокойство в связи с возможной доплатой за медицину: а как на самом деле? (18)

То, что в Литве в сфере здравоохранения немало проблем,...

Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1192 новых случаев коронавируса (10)

За прошедшие сутки в Литве установили 1192 новых случаев...

Из-за коронавируса парламент Литвы отзывает два заседания, вводятся ограничения (1)

В понедельник литовский парламент решил отозвать два...

Маслобоева удивил подарок премьер-министра: спортивная бутылка для воды и грамота (49)

Литовский боец Сергей Маслобоев 22 ноября в фейсбуке...

|Maža didelių žinių kaina