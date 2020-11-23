В России впервые выявлено больше 25 тысяч новых случаев COVID-19

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В России впервые с начала пандемии выявили больше 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Прирост заболевших составил 25 173 человек во всех 85 регионах, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Умер 361 человек.
Всего в стране отмечено 2 114 502 заболевших и 36 540 умерших. Из больниц по выздоровлению выписано 16 002 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 611 445.
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