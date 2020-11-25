Накануне сообщалось о 491 летальном случае — это также было рекордным суточным показателем смертности.

Больше всего новых случаев за последние сутки обнаружили в Москве (4685) и Санкт-Петербурге (3421). В столице число новых заболевших сократилось на 1153 человека, в Петербурге выросло на 242.

Общее число заболевших в России составляет 2,162 миллиона человек.