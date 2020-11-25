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За последние сутки в России умерли 507 человек с коронавирусом — это новый рекорд суточной смертности, сообщили в оперативном штабе. Число новых заболевших — 23 тысячи 675 человек.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

Накануне сообщалось о 491 летальном случае — это также было рекордным суточным показателем смертности.

Больше всего новых случаев за последние сутки обнаружили в Москве (4685) и Санкт-Петербурге (3421). В столице число новых заболевших сократилось на 1153 человека, в Петербурге выросло на 242.

Общее число заболевших в России составляет 2,162 миллиона человек.

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