В России впервые с начала мая отмечено меньше 9 тысяч случаев коронавируса за сутки

3577 случаев коронавируса (40,1%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Также за сутки зафиксирован 91 летальный случай.

Всего в стране зарегистрировано 290 678 заболевших в 85 регионах и 2722 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 2836 человек - до 70 209. Агентство ТАСС подсчитало, что коэффициент распространения коронавируса в среднем по России опустился до 0,9 и держится ниже единицы пятый день подряд. В Москве коэффициент снизился с 0,77 до рекордных 0,73, что удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу снятия ограничений.

В Москве отмечено 3238 новых случаев заражения, более 80% - у людей младше 65 лет. За сутки умерли 77 человек. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 146 062 случая коронавируса.

Коэффициент, говорящий о скорости распространения заболевания, держится ниже единицы в шести из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Московская область (0,92), Нижегородская область (0,95), Дагестан (0,83), Краснодарский край (0,97), Свердловская область (0,96).

В Московской области прирост заболевших составляет 921 человек, в Санкт-Петербурге - 425, в Нижегородской области - 279.