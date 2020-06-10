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За последние сутки в России выявлено 8404 случая коронавируса в 83 регионах, 216 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Последний раз более 200 смертей отмечалось 29 мая: тогда было зафиксировано наибольшее число летальных случаев с начала эпидемии (232 человека).
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

Всего в стране выявлено 493 657 заболевших и 6358 умерших. За последние сутки из больниц выписано 10 386 пациентов, общее число выздоровевших увеличилось до 252 783 человек.

В Москве зарегистрировано 1195 случаев коронавируса, 56 человек скончались. "Открытые медиа" отмечают, что сразу после отмены большинства ограничений по коронавирусу число регистрируемых заражений в столице стало резко падать. 8 июня был зафиксирован 2001 новый случай коронавируса, 9 июня - уже 1572. При этом в соседней Московской области такого спада не наблюдается, отмечает издание.

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