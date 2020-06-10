Всего в стране выявлено 493 657 заболевших и 6358 умерших. За последние сутки из больниц выписано 10 386 пациентов, общее число выздоровевших увеличилось до 252 783 человек.

В Москве зарегистрировано 1195 случаев коронавируса, 56 человек скончались. "Открытые медиа" отмечают, что сразу после отмены большинства ограничений по коронавирусу число регистрируемых заражений в столице стало резко падать. 8 июня был зафиксирован 2001 новый случай коронавируса, 9 июня - уже 1572. При этом в соседней Московской области такого спада не наблюдается, отмечает издание.