Всего в стране выявлено 493 657 заболевших и 6358 умерших. За последние сутки из больниц выписано 10 386 пациентов, общее число выздоровевших увеличилось до 252 783 человек.
В Москве зарегистрировано 1195 случаев коронавируса, 56 человек скончались. "Открытые медиа" отмечают, что сразу после отмены большинства ограничений по коронавирусу число регистрируемых заражений в столице стало резко падать. 8 июня был зафиксирован 2001 новый случай коронавируса, 9 июня - уже 1572. При этом в соседней Московской области такого спада не наблюдается, отмечает издание.
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