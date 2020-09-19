За сутки скончались 144 пациента, такое же число умерших называлось 17 сентября. За весь период в России от коронавируса скончались 19 339 человек. Из больниц за сутки выписано 5255 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 906 462 человек.