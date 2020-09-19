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В России за последние сутки выявлено 6065 заболевших коронавирусом в 84 регионах, это максимум с 25 июня. Общее число зарегистрированных случаев заболевания составляет 1 097 251, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
За сутки скончались 144 пациента, такое же число умерших называлось 17 сентября. За весь период в России от коронавируса скончались 19 339 человек. Из больниц за сутки выписано 5255 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 906 462 человек.
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