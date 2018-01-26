Мужчины зарегистрировали брак в Копенгагене 4 января 2018 года. Затем они подали нотариально заверенные и переведенные документы в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве для признания брака в России. Там им поставили штампы в паспорта на странице семейного положения о том, что их брак зарегистрирован в Копенгагене.

Копии паспортов есть в распоряжении "Дождя". "Сотрудник оформил документы без лишних вопросов, не меняясь в лице. Все заняло пять минут", - рассказали Войцеховский и Стоцко в эфире телеканала.

В МФЦ опровергли регистрацию однополого брака

"Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака, никакой штамп сотрудниками в паспорт не проставляется. В связи с этим, информация, указанная в новости, является ложной", - сказано в заявлении на официальном сайте московского портала "Мои документы".

Однако на официальном сайте мэрии Москвы указано, что официально зарегистрированные на территории других государств браки между россиянами не нужно повторно регистрировать в России и они автоматически признаются действительными. Адвокат Дмитрий Чипчиу заявил в интервью РБК, что если данные о браке были внесены в паспорта, значит брак считается признанным в России.

В настоящий момент однополые браки признаны более чем в 20 странах мира, в том числе в США, Канаде, Бразилии, Австралии, Франции и Испании. Немецкий бундестаг признал однополые браки 30 июня 2017 года.