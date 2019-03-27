Бывшего чиновника обвиняют в хищении 4 млрд рублей (55 миллионов евро) у энергетических компаний в Новосибирской области. По версии следствия, деньги были полностью выведены за границу.
© A.Didžgalvio nuotr.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и создании преступного сообщества, говорится в заявлении ведомства, опубликованном во вторник, 26 марта.

По данным следствия, бывший министр и пятеро сообщников похитили у энергетических компаний, действующих в Новосибирской области, 4 млрд рублей. Эти деньги были в полном объеме выведены за границу.

Владелец оффшорных коммерческих организаций

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Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года являлся бенефициарным владельцем нескольких оффшорных коммерческих организаций, отмечает СКР. Экс-чиновник и другие члены преступного сообщества "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны", подчеркивается в заявлении ведомства.

Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра в Москве, утверждают неназванные собеседники РБК. С фигурантами уголовного дела ведутся следственные действия.

Михаил Абызов занимал должность министра по делам открытого правительства с мая 2012 по май 2018 года, когда этот пост был упразднен. Под термином "открытое правительство" в России понимают систему принципов организации управления государством, при которой граждане страны, общественные организации, а также бизнес-объединения принимают участие в принятии и реализации властных решений.

Deutsche Welle
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