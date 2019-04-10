Фигурантами уголовного дела, возбужденного СК, стали 4 судьи Вильнюсского окружного суда. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, их подозревают в вынесении заведомо неправосудного приговора нескольким российским гражданам, которых обвиняют в причастности к столкновениям в Вильнюсе в 1991 году.

В СК полагают, что литовские судьи не учли несоответствия между инкриминируемыми им действиями и фактическими обстоятельствами. Кроме того, как настаивают в ведомстве, не были учтены факты стрельбы по мирному населению с крыш домов, которую устроила некая третья сторона.

Петренко добавила, что приговор экс-министру обороны Дмитрию Язову, а также экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову и ряду других обвиняемых нарушает международное право и принцип уголовного процесса, согласно которому закон не имеет обратной силы.

Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и более 60 бывших советских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года.

Приговор оглашен в отношении 67-ми граждан России, Беларуси и Украины, они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет.

Коллегия судила большинство обвиняемых заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдавать. Перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России – задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.