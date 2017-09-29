"На стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера. Еще одного военнослужащего ранил, он находится сейчас в госпитале. Украв автомат с несколькими рожками патронов, стрелявший покинул место происшествия и находится в бегах", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы просят белогорцев сообщать на телефон оперативного дежурного о подозрительном лице в военной форме и с оружием в руках. Власти опасаются возможного захвата заложников.
Глава города Станислав Мелюков уже доложил о ЧП губернатору Амурской области Александру Козлову. По поручению главы региона, в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Если стрелка не удастся найти в ближайшее время, все общегородские мероприятия, в том числе приуроченные ко Дню пожилых людей, будут отменены.
Отметим, что на портале Белогорска населенный пункт назван "город вежливых людей". Белогорск - крупный транспортный узел Транссибирской магистрали, его население около 67 тыс. человек.
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