В России на военном объекте "Кизнер" в удмуртском поселке Кизнер в среду, 27 сентября, военные уничтожили последний химический боеприпас и объявили о полном уничтожении всех запасов химического оружия - это 39 тысяч 967 тонн отравляющих веществ, или 100% имевшихся запасов. Последний боеприпас был с отравляющим веществом типа "ви-экс" (VX) - самым ядовитым среди разработанных учеными химических агентов.
© vikipedija nuotr.

Распоряжение о его уничтожении отдал президент РФ Владимир Путин, который в режиме телемоста связался с объектом, где проводились работы, передает "Интерфакс".

В процессе уничтожения не было допущено ни одной аварийной ситуации, сообщил председатель Госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"За весь период работы ни на одном российском объекте не было допущено ни одной аварийной ситуации. Не то что аварийной ситуации, а не было нарушено ни одно требование по безопасности населения, по технологической безопасности, которые могли повлечь какие-то последствия", - сказал он.

Россия завершила уничтожение химоружия с опережением графика на три года

Россия завершила работу по уничтожению химоружия с опережением графика: в 2017 году вместо 2020. В Организации по запрещению химического оружия ОЗХО) завершение процесса уничтожения химоружия в России назвали исторической вехой для международного сообщества. Представитель ОЗХО Рао Хамид Али, выступая на мероприятии в Кизнере, отметил, что "в течение четырех лет, когда этот объект работал, результаты были замечательными".

Россия была одной из первых сторон, подписавших конвенцию о запрещении химического оружия, и объявила их наибольшие запасы. "Этот совместный успех также способствует укреплению положений конвенции и свидетельствует о ее эффективности в качестве оплота против химического оружия. Он также демонстрирует твердую приверженность России ее вкладу в дело разоружения и нераспространения", - сказал представитель ОЗХО.

Он отметил, что Россия соблюла стандарты защиты населения и окружающей среды, а также этические обязательства и меры, закрепленные в международном праве. "Фактически наша работа в России привела к разработке новых новаторских подходов", - сказал он.

NEWSru.com
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