В России вновь начал действие запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей, в частности, настойки «Боярышника». Такое постановление подписала главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова, документ опубликован на интернет-портале правовых актов.
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Там указано, что постановление подписано 12 октября — через три дня после того, как в России был снят запрет на продажу «Боярышника». Минюст зарегистрировал документ 19 октября. Исключение в запрете составит парфюмерия и жидкость для очищения стекол, все остальные непищевые спиртосодержащие жидкости в России будет запрещено продавать в течение 180 суток.

Впервые запрет был введен в декабре прошлого года после массового отравления людей концентратом для ванн «Боярышник», из-за этого погибли 78 человек. Позднее выяснилось, что вместо этилового спирта в концентрат на производстве добавляли ядовитый для человека метиловый.

По данным Росстата, за время действия запрета с января по август от отравления суррогатным алкоголем в России умерли 4629 человек, а за аналогичный период прошлого года, когда запрет не действовал, — 5726 человек, то есть смертность снизилась на 20%.

Телеканал "Дождь"
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