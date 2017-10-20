Там указано, что постановление подписано 12 октября — через три дня после того, как в России был снят запрет на продажу «Боярышника». Минюст зарегистрировал документ 19 октября. Исключение в запрете составит парфюмерия и жидкость для очищения стекол, все остальные непищевые спиртосодержащие жидкости в России будет запрещено продавать в течение 180 суток.

Впервые запрет был введен в декабре прошлого года после массового отравления людей концентратом для ванн «Боярышник», из-за этого погибли 78 человек. Позднее выяснилось, что вместо этилового спирта в концентрат на производстве добавляли ядовитый для человека метиловый.

По данным Росстата, за время действия запрета с января по август от отравления суррогатным алкоголем в России умерли 4629 человек, а за аналогичный период прошлого года, когда запрет не действовал, — 5726 человек, то есть смертность снизилась на 20%.