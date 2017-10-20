Там указано, что постановление подписано 12 октября — через три дня после того, как в России был снят запрет на продажу «Боярышника». Минюст зарегистрировал документ 19 октября. Исключение в запрете составит парфюмерия и жидкость для очищения стекол, все остальные непищевые спиртосодержащие жидкости в России будет запрещено продавать в течение 180 суток.
Впервые запрет был введен в декабре прошлого года после массового отравления людей концентратом для ванн «Боярышник», из-за этого погибли 78 человек. Позднее выяснилось, что вместо этилового спирта в концентрат на производстве добавляли ядовитый для человека метиловый.
По данным Росстата, за время действия запрета с января по август от отравления суррогатным алкоголем в России умерли 4629 человек, а за аналогичный период прошлого года, когда запрет не действовал, — 5726 человек, то есть смертность снизилась на 20%.
Претензии к диссертации министра культуры РФ Мединского посчитали несостоятельными (1)
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) России...
В России вновь ввели запрет на продажу "Боярышника" (4)
В России вновь начал действие запрет на продажу...
Собчак призналась, что будет "кандидатом - громоотводом" без политической программы (17)
Телеведущая Ксения Собчак, которую после заявления о...
Журналистка Божена Рынска рассказала о планах уехать из России (18)
Журналистка Божена Рынска в эфире шоу «Кактус» на...
"По мне не будут долго скучать": главные тезисы Путина на "Валдае" (2)
За пять месяцев до президентских выборов российский...
TOP новостей
Шимашюс уходит с поста председателя Движения либералов (5)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в пятницу сообщил, что...
Глава полиции Вильнюсского округа: мы еще надеемся, что он жив
В Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа 20...
Конституционный суд Литвы: двойное гражданство - только путем изменения Конституции на референдуме (20)
Расширение возможности двойного гражданства в Литве...
Дворец на горе Таурас может достаться Азербайджану (7)
Посольство Азербайджана в Литве хочет приобрести...
Как выглядит Игналинская атомная станция сейчас? (48)
После того как в 2009 г. в Литве остановили второй блок...