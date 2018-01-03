Солнечную собаку авторы создали из мандариновых корок, которые собирали в течение двух недель, сообщает UssurMedia.ru. В создании каркаса мастера использовали пенопласт, дерево и эпоксидный клей.

"По фото, наверное, понятно, как мы встречали Новый год, еще хорошо, что не пожелтели. Радует, что мы это сделали, хотя посещали мысли отказаться от затеи, когда осознали, сколько мандаринов нужно съесть", - рассказала декоратор студии "Хочу так" Елена.

На мандариновую собаку ушло около 75 кг съеденных, очищенных и складируемых мандаринов. Материал на оформление произведения искусства собирали всем городом: за две недели до создания инсталляции авторы на своей странице в социальных сетях разместили объявление, в котором срочно призывали есть мандарины, а оставшиеся мандариновые корки приносить в студию.

Непростой задачей оказалась сама транспортировка цитрусовой собаки до места установки. Скульптура с трудом влезла в микроавтобус, его пятую дверь пришлось оставить открытой, что повеселило прохожих и автомобилистов, сообщает РИА "Восток-Медиа" .

Авторы проекта благодарны тем, кто поделился с ними основным необходимым материалом. Символ нового 2018 года установили в новогоднюю ночь на центральной площади по левую сторону от главной сцены.

В среду, 3 января, мастера студии объявили в Instagram конкурс фотографий возле мандариновой собаки. Победителю по итогам розыгрыша обещают подарить ящик мандаринов от мандаринового пса.

Напомним, символом нового 2018 года по восточному календарю является желтая земляная собака.