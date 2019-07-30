У этих граждан денежные доходы ниже установленного прожиточного минимума, который и считается в России порогом бедности. По приказу Минтруда, прожиточный минимум на то время составлял 10 753 руб.

Как отмечают в Росстате, для измерения бедности там используют концепцию "абсолютной бедности", когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности - прожиточным минимумом, передает ТАСС. Уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Они проводятся каждый квартал и охватывают 48,5 тыс. домохозяйств.

Напомним, одной из главных национальных целей развития России, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. Правительство премьера Дмитрий Медведева должно обеспечить сокращение уровеня бедности до 6,6%, а уже в этом году - до 12%. Судя по цифрам, выполнении этой цели при нынешней экономической ситуации невыполним. Мало того, экономисты прогнозируют дальнейшее падение реальных доходов россиян по итогам 2019 года.

В Росстате объяснили увеличение уровня бедности "опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен". Прожиточный минимум за год увеличился на 7,2%, а годовая инфляция в первом квартале составила 5,2%. Если бы прожиточный минимум рос также, как инфляция, то доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной. Так что, если будет достигнут запланированный Минэкономразвития уровень инфляции в 4,3% по итогам года, то численность населения с доходами ниже прожиточного минимума резко уменьшится.

Кроме того, первый квартал каждого года традиционно наиболее "слабый" по доходам и показывает самый высокий показатель бедности. А корректная оценка численности малоимущего населения возможна лишь по итогам года, когда учитываются все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов.

Не стоит ждать, что бедных скоро будет меньше. Политика РФ не нацелена на преодоление бедности

Заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников, комментируя в интервью РБК данные Росстата, обращает внимание на то, что в России нет роста реальных доходов населения, поэтому "процент тех, кого Росстат относит к бедным, должен увеличиться". В первом квартале 2019 года реальные денежные доходы населения сократились на 2,5%, во втором квартале темпы падения показателя снизились: реальные доходы граждан сократились на 0,2%. По итогам первого полугодия доходы россиян показали снижение на 1,3% в годовом выражении.

Как отмечает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова, слабая динамика реальных доходов связана с ускорением инфляционного давления в результате повышения НДС с 18 до 20%. И в этой ситуации больше всего пострадали россияне, которые потребляют прежде всего простые продукты (хлеб, картофель, крупы). "Когда идет усиление инфляционного давления, то в первую очередь страдают именно малообеспеченные слои населения", - указала Орлова.

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что делать выводы об уровне бедности в России на основании данных за первый квартал преждевременно, так как этот показатель определяется доходами населения за год. "Первый квартал каждого года является самым низкодоходным в году. Например, в 2015, 2016 и 2017 годах уровень бедности по итогам первых кварталов составлял выше 15%, хотя потом не превышал этот показатель", - пояснил Остапкович в интервью ТАСС, отметив, что необходимо учитывать и сезонные факторы.

"Если смотреть на итоговые данные за 2018 год, то они подтверждают устойчивое ощущение экспертов, что в прошлом году были лучшие итоговые показатели по росту уровня жизни и доходов населения за последние 3-4 года. Например, за год около 2 млн человек смогли подняться над чертой бедности, уровень бедности к концу года стал ниже 10%, хотя еще в январе составлял 13,9%, а в целом за год составил 12,6%", - указал Остапкович.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в комментарии для издания "Регнум" также отметил, что основная причина роста числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума в высоком уровне реальной инфляции в РФ. "Скорее всего, это связано с тем, что продовольственная инфляция остается заметно выше официальной. А индексация пенсий и зарплат бюджетникам привязана к официальной инфляции. Это приводит к тому, что уровень бедности растет, что и отражает официальная статистика. Все остальные факторы по сравнению с этим выглядят нейтральными", - говорит эксперт.

По мнению экономиста, простых способов решить проблему роста бедности в России нет. "Универсальный рецепт, который легко давать и тяжело воплощать на практике, - это индексировать пенсии, зарплаты бюджетникам не в соответствии с официальной инфляцией, а с реальной. Но это требует высоких бюджетных затрат", - отметил Хестанов.

Экономист полагает, что в ближайшее время не стоит ждать, что количество бедных в России начнет снижаться по мере увеличения темпов роста экономики.

А главный экономист "ПФ Капитал", бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин считает, что увеличение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума вызвано, в том числе, ростом закредитованности населения.

Он видит причины происходящего в снижающихся реально располагаемых доходах населения. "В том числе из-за роста кредитования. Кредиты - один из компонентов, снижающих доходы населения. Это приводит к росту числа бедных граждан", - отметил экономист.

Эксперт считает, что государству несложно при желании исправить эту ситуацию. "Рост числа бедных остановить несложно, но затратно. Необходимо создавать новые рабочие места с высокой зарплатой. Это возможный вариант, но требует усилия государства. Сейчас экономическая политика на это совершенно не нацелена", - уверен Надоршин.