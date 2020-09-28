В России уже больше 8 тысяч случаев коронавируса в сутки

Больше 8 тысяч случаев

В России впервые с 16 июня выявлено более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За сутки оперативный штаб зарегистрировал 8 135 новых случаев заражения (на 268 случаев больше, чем днем ранее). Общее число инфицирований достигло 1 159 573.

Рост заболеваемости в России продолжается уже 16-й день подряд.

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19 сентября число новых случаев впервые с июля достигло отметки в 6 тысяч, а 25 сентября была преодолена отметка в 7 тысяч.

На Москву приходится 2 217 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с 24 сентября, когда было зафиксировано 1 050 случаев, рост заболеваемости в столице составил 211%.

За сутки в России от коронавируса скончался 61 человек, общее число жертв Covid-19 достигло 20 385. Выздоровели в стране за сутки 2 702 человека, за все время пандемии - 945 920.

"Мягкий карантин"

В Москве в понедельник начал действовать так называемый мягкий карантин - люди старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями в соответствии с указом мэра должны оставаться дома. Им рекомендовано перейти на удаленный режим работы или взять отпуск.

"Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей", - написал мэр города Сергей Собянин в субботу в своем блоге.

В отличие от карантина, который вводился с 26 марта по 14 апреля, нынешние меры носят рекомендательный характер - власти не будут штрафовать москвичей из группы риска за выход из дома и не будут блокировать социальные карты для поездок на общественном транспорте.

"Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит - выходить из дома не является нарушением", - отмечал Собянин.

Весной власти обязали соблюдать карантин страдающих сахарным диабетом инсулинозависимым, хроническими болезнями легких (астмой), бронхоэктазией, имеющих нарушение легочного кровообращения, трансплантированные органы и ткани, хроническую болезнь почек, злокачественные новообразования, а также перенесших инфаркт и инсульт.

С 28 сентября список хронических заболеваний и состояний, при которых гражданам рекомендуется не покидать дома, расширен. В него включили беременных и женщин в послеродовом периоде, жителей с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), болезнями системы кровообращения и эндокринной системы.

Тем временем в жилых домах Москвы начали включать отопление, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. "По указанию мэра Москвы сегодня стартовали работы по включению отопления в жилом фонде, в общей сложности отопление включат в 34 тыс. домах", - сказал он журналистам.

Процедура включения отопления может занять до пяти дней, уточнил он.

Сбережения по-коронавирусному

Примерно 40% россиян считают необходимым делать долгосрочные накопления, в том числе на пенсию, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка. Не считают нужным это делать только 14% респондентов.

Однако, как отмечает газета, откладывать денежные средства и считать это необходимым - это разные вещи. "Сама постановка вопроса выдает желаемое, за действительное", - замечает заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

Согласно опросу "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, больше половины (54%) опрошенных вообще не откладывают деньги, и только четверть - делают это после каждой зарплаты. При этом большинство откладывает не более 10% своего дохода.

Пандемия коронавируса также повлияла на стратегии сбережения россиян: за последние полгода больше трети респондентов (36%) стали откладывать меньше средств и только 7% начали пополнять копилки чаще и на большие суммы, отмечает издание.