В России уже больше 42 тысяч человек заболели коронавирусом

Новые заболевшие фиксировались в 78 регионах страны. Больше всего в Москве - 3570. За сутки скончались от вируса 48 человек, общее число жертв достигло 361.
За прошедшие сутки полностью выздоровели и выписаны 234 человека, в том числе в Москве - 84. В целом по стране выздоровел 3 291 человек. Свыше 1,9 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию проведено в России, сообщает в воскресенье Роспотребнадзор. Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, за сутки проведено 117,9 тысяч тестов.
По данным Роспотребнадзора, под меднаблюдением остаются 132 тыс. человек.
Как утверждают в оперативном штабе, ежедневный прирост заразившихся связан с увеличением числа ежедневно проводимых тестов, что "говорит о повышении качества диагностики"
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано как минимум 2,1 миллиона заболевших, свыше 146 тысяч из них умерли. Наибольшее число жертв - в США (там погибли более 39 тысяч человек), а также в Испании, Италии, Германии и Великобритании.
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