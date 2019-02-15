В России увеличат возраст для продажи крепкого алкоголя

Как отмечается, это произойдет в ближайшее время.
«Мы готовы внести, у нас все готово», — отметила Скворцова.
Она добавила, что по этому поводу необходимо провести переговоры с федеральными органами исполнительной власти.
Согласно подготовленному Минздравом законопроекту, продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% будет запрещена лицам, которым еще не исполнился 21 год.
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