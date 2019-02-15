Министерство здравоохранения России готово внести на рассмотрения правительства предложения об увеличении возраста, начиная с которого разрешена продажа крепкого алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.
© DELFI / Andrius Ufartas

Как отмечается, это произойдет в ближайшее время.

«Мы готовы внести, у нас все готово», — отметила Скворцова.

Она добавила, что по этому поводу необходимо провести переговоры с федеральными органами исполнительной власти.

Согласно подготовленному Минздравом законопроекту, продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% будет запрещена лицам, которым еще не исполнился 21 год.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

В России увеличат возраст для продажи крепкого алкоголя

Министерство здравоохранения России готово внести на...

ВИДЕО: в Сибири выпал черный снег (3)

Прокуратура Кемеровской области России начала...

Российские дороги начнут покрывать "суперасфальтом" (5)

В скором времени в России при укладке дорог начнут...

Российские биржевые индексы упали после анонса новых "санкций из ада" (7)

Торги на Московской бирже открылась падением индексов...

Москва вышла на первое место в мире по загруженности дорог (6)

Москва заняла первое место в свежем рейтинге городов...

TOP новостей

10 мест в Литве с самым дешевым жильем: купить можно за бесценок (14)

Количество жителей Литвы сокращается с каждым годом,...

Таинственные кандидаты в президенты Литвы: мужчина не скрывает, что управлял автомобилем в нетрезвом виде (7)

Число желающих побороться за пост президента Литвы...

Литва отметит свой день рождения - 101-ю годовщину (71)

Литва отметит свой 101-й день рождения, вспомнит...

"Литовские железные дороги" вывесили триколор на самом высоком мосту в Литве (4)

" Литовские железные дороги " продолжают традицию...

В странах Балтии рост цен за год самым незначительным был в Литве (5)

Цены на потребительские товары и услуги в Литве за год...