Всего в стране зарегистрировано 362 342 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 131 129.

В Москве отмечено еще 2830 заболевших, при этом выписаны по выздоровлению 8033 человека. В Санкт-Петербурге 363 новых случаев коронавируса, в Нижегородской области - 228, в Свердловской - 207.