aA
В России за последние сутки выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 3668 (41,1%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Установлен суточный максимум по числу умерших - 174 человека (за весь период - 3807), а также рекорд по числу выздоровевших за сутки - 12 331 человек.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

Всего в стране зарегистрировано 362 342 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 131 129.

В Москве отмечено еще 2830 заболевших, при этом выписаны по выздоровлению 8033 человека. В Санкт-Петербурге 363 новых случаев коронавируса, в Нижегородской области - 228, в Свердловской - 207.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

За сутки в России от COVID-19 умерло рекордное число человек (44)

Число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 8599, передает...

Коронавирус: московские власти нашли антитела к Covid-19 у 12,5% обследованных горожан (5)

Московские власти подвели первые итоги массового...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы представил новые послабления с июня (6)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис представил в...

К осенней волне коронавируса надо готовиться сейчас: современные средства контроля на границе уже существуют (23)

С учетом имеющейся информации о коронавирусе и его...

Глава Минздрава: маски в офисах нужны не всегда

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что...

За сутки в Литве выявлены 4 новых случая коронавируса (12)

За минувшие сутки в Литве подтверждено четыре новых...

В мэрии Вильнюса - служба расследования финансовых преступлений

Служба расследования финансовых преступлений Литвы...

|Maža didelių žinių kaina