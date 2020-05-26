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В России за последние сутки выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 3668 (41,1%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Установлен суточный максимум по числу умерших - 174 человека (за весь период - 3807), а также рекорд по числу выздоровевших за сутки - 12 331 человек.
Всего в стране зарегистрировано 362 342 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 131 129.
В Москве отмечено еще 2830 заболевших, при этом выписаны по выздоровлению 8033 человека. В Санкт-Петербурге 363 новых случаев коронавируса, в Нижегородской области - 228, в Свердловской - 207.
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