В России установлен рекорд выигрыша в лотерею — 506 миллионов рублей

"Это эпохальное событие не только в истории "Русского лото", но и в истории всех российских лотерей. Этот случай еще раз доказывает главное: чтобы выиграть в лотерею, нужно в первую очередь купить билет", — отметили в "Столото". Победитель сможет оформить выигрыш в лотерейном центре в Москве.
Предыдущий рекорд был поставлен жителем Сочи в мае этого года: в тираже лотереи "6 из 45" его выигрыш составил 364 685 787 рублей (примерно 5,339 млн евро).
Психиатр Владимир Файнзильберг, доцент Московского института психоанализа, посоветовал "залечь на дно" россиянину, который выиграл рекордную сумму, поскольку это серьезная нагрузка на человеческую психику, и мужчине теперь придется отбиваться от желающих разделить с ним триумф.
В июле этого года в США в американской лотерее Powerball билет, проданный в Нью-Гемпшире, принес своем обладателю джекпот в $487 млн. Этот выигрыш стал восьмым по величине в истории лотереи. В билете совпали все шесть необходимых цифр, а победная комбинация была такой: 11-17-21-23-32.
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