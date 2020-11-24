В России установлен новый максимум суточной смертности от коронавируса

В Москве подтверждено 5838 новых случаев заражения. За сутки госпитализировано 1648 пациентов, 429 человек находятся в больницах Москвы на ИВЛ. Скончались за сутки 76 человек.

В Петербурге впервые суточный прирост заболевших превысил 3 тысячи человек, также в городе поставлен рекорд по числу умерших - 80 человек за сутки.