В России установлен новый максимум суточной смертности от коронавируса

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В России за последние сутки выявлено 24 326 случаев коронавируса в 85 регионах, 491 человек скончался. Это новый максимум летальных случаев за сутки с начала пандемии. Всего в стране выявлено 2 138 828 заболевших и 37 031 умерший, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
В Москве подтверждено 5838 новых случаев заражения. За сутки госпитализировано 1648 пациентов, 429 человек находятся в больницах Москвы на ИВЛ. Скончались за сутки 76 человек.
В Петербурге впервые суточный прирост заболевших превысил 3 тысячи человек, также в городе поставлен рекорд по числу умерших - 80 человек за сутки.
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