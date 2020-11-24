aA
В России за последние сутки выявлено 24 326 случаев коронавируса в 85 регионах, 491 человек скончался. Это новый максимум летальных случаев за сутки с начала пандемии. Всего в стране выявлено 2 138 828 заболевших и 37 031 умерший, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
В России установлен новый максимум суточной смертности от коронавируса
© Itar-Tass / Scanpix

В Москве подтверждено 5838 новых случаев заражения. За сутки госпитализировано 1648 пациентов, 429 человек находятся в больницах Москвы на ИВЛ. Скончались за сутки 76 человек.

В Петербурге впервые суточный прирост заболевших превысил 3 тысячи человек, также в городе поставлен рекорд по числу умерших - 80 человек за сутки.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

"Медиазона" насчитала 120 000 избыточных смертей в России с начала пандемии (17)

По подсчетам "Медиазоны", с апреля по сентябрь...

В России впервые выявлено больше 25 тысяч новых случаев COVID-19 (1)

В России впервые с начала пандемии выявили больше 25...

TOP новостей

Парламент Литвы утвердил кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра (27)

Парламент Литвы утвердил кандидатуру Ингриды...

Близкие попавшей в больницу пожилой женщины в ужасе: пациентка заразилась коронавирусом и оказалась в другом городе (26)

В начале ноября в республиканскую Вильнюсскую...

За сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек (3)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев...

В Литве установили новые цены на техосмотр: платить придется больше (1)

Литовская администрация безопасности транспорта...

Главизбирком упразднил парламентский мандат Карбаускиса (1)

Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы во вторник...

|Maža didelių žinių kaina