Минимальная розничная цена на водку в 205 рублей (2,66 евро) за пол-литра теперь распространяется и на напиток меньшей крепости, чем 40 градусов. С 20 августа вступил в силу приказ, выпущенный Минфином РФ в июле.
© DELFI / Andrius Ufartas

205 рублей за пол-литра теперь будет стоить водка крепостью от 37 до 38 градусов и крепостью от 38 до 39 градусов. Цена на водку крепостью 40 градусов не изменяется.

Приказ Минфина также устанавливает минимальную отпускную цену на всю водку для производителей в размере 173 рублей за пол-литра, оптовую - в размере 178 рублей.

Свое решение ведомство аргументировало желанием закрыть производителям и продавцам алкоголя лазейку, позволяющую не применять минимальную стоимость при обороте "слабой" водки крепостью 38 градусов, отмечает "Российская газета".

Статьи по теме:
В Англии водка "Новичок" стала причиной скандала  (18)
В Литве выявлена нелегальная фабрика алкоголя  (32)

Приказ был опубликован 18 июня и вступает в силу через 45 дней то есть сегодня.

Минимальная розничная цена на водку была установлена на уровне 205 рублей 13 мая 2017 года. В 2018 году Минфин обещал не повышать ее.

Согласно федеральному закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя, водкой является напиток на основе этилового спирта, произведенный из пищевого сырья и воды, содержание этанола должно составлять долю от 38% до 56% объема готовой продукции.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Подпольная торговля алкоголем: продают в любое время и с доставкой  эксперимент DELFI (65)

С 1 января алкоголь в Литве с понедельника по субботу...

Исследование тайного покупателя: в магазинах какой сети цены ниже (15)

Практически все покупатели хотят приобрести...

Россия

Шестиклассник расклеил по Волгограду объявления с просьбой найти лекарство для мамы. Ему ответили со всего мира (2)

Волгоградский школьник Иван попросил местных жителей...

В России уравняли в цене водку любой крепости (6)

Минимальная розничная цена на водку в 205 рублей (2,66...

Москва простилась с Эдуардом Успенским

В Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве прошла...

ВГТРК сообщила об обстреле своего журналиста в Донбассе. Сам он назвал это фейком (4)

Военный корреспондент Всероссийской государственной...

Украинский футболист не повернулся к флагу России перед матчем в Сочи (13)

Вечером 18 августа на сочинском стадионе "Фишт"...

TOP новостей

Borisas Jelcinas Екатеринбург, Ельцин-центр (фото - Наталья Фролова) Borisas Jelcinas pučo Rusijoje metu Borisas Jelcinas Borisas Jelcinas, Vladimiras Putinas

"Крупный русский человек": как относятся к Борису Ельцину на родине первого президента России? (24)

Алкоголик, пропивший полстраны, или национальный лидер,...

Предприниматели рады: отдыхающие едут и на озера и к рекам (2)

Владельцы усадеб сельского туризма в Литве потирают...

В Литве решается проблема электрических самокатов (3)

Литовские ведомства решают вопрос электросамокатов,...

Строительная ассоциация: в Литве на стройках работают около 2500 украинцев (20)

Поскольку литовские строительные компании зачастую...

Самые влиятельные в Литве: список общественных деятелей (14)

"Самые влиятельные в Литве 2018" – уникальный проект DELFI,...