В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты системы ПВО С-300 на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области.

На кадрах видно, как ракета отклоняется от заданной траектории и взрывается в воздухе, а затем падает неподалеку от полигона. Инцидент произошел в четверг 6 декабря. Жертв и разрушений на месте происшествия не зафиксировано, передает РИА "Новости".