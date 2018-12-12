На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области ракета ЗРК С-300 отклонилась от заданной траектории и взорвалась в воздухе, а затем упала неподалеку от полигона. Жертв и разрушений на месте происшествия зафиксировано не было.
© DELFI montažas

В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты системы ПВО С-300 на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области.

На кадрах видно, как ракета отклоняется от заданной траектории и взрывается в воздухе, а затем падает неподалеку от полигона. Инцидент произошел в четверг 6 декабря. Жертв и разрушений на месте происшествия не зафиксировано, передает РИА "Новости".

Gazeta.ru
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