В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты системы ПВО С-300 на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области.
На кадрах видно, как ракета отклоняется от заданной траектории и взрывается в воздухе, а затем падает неподалеку от полигона. Инцидент произошел в четверг 6 декабря. Жертв и разрушений на месте происшествия не зафиксировано, передает РИА "Новости".
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