В России умерло рекордное число пациентов с Covid-19

В общем, у меня подтвердился Ковид 🦠 3 дня были прям жесткими - температура выше 39 😰 И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... 🌡 Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается Два раза приезжала Скорая 🚑 Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику 🩺💊 Сейчас t 37,9 Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными!!! 😷☝🏻 Маски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!!! Всем здоровья!! 🙏🏻

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Oct 14, 2020 at 9:38am PDT