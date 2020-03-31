В России умер драматург и писатель Леонид Зорин

В Москве умер драматург и писатель Леонид Зорин. Он ушел из жизни в возрасте 95 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью "Интерфаксу" во вторник, 31 марта. "Я только что говорил с сыном Андреем. Леонид Генрихович ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни", - сказал Венедиктов. Дата и место похорон пока не определены.

Леонид Зорин является автором пьесы, по которой поставлен один из самых популярных в СССР и России фильмов - "Покровские ворота". Он лауреат многочисленных наград и премий. В 1974 году он был награжден по случаю 50-летия орденом "Знак почета" за заслуги в области советской литературы, в 1985 году - почетной грамотой президиума Верховного совета РСФСР за многолетнюю плодотворную литературную и общественную деятельность.

Лауреат многочисленных наград

Леонид Зорин - лауреат конкурсов на лучшую комедию (1977), на лучшую пьесу о деловых людях России (1995), Всероссийского конкурса драматургов (1996), премии "Золотой теленок" "Литературной газеты" ("Клуба 12 стульев") в 1975, 1982 и 1985 годах, в 1983 - журнала "Крокодил", в 2001 - фонда журнала "Знамя". Всего Зориным написано несколько десятков пьес, сценариев, рассказов, повестей и романов.

Леонид Зорин (при рождении Зальцман) родился в Баку 15 ноября 1924 года. В 1946 году он окончил Азербайджанский университет им. Кирова, в 1947 - Литинститут имени Горького, а в 1948 году переехал в Москву.