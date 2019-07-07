В России тушат лесные пожары в 11 регионах на площади 133 000 га

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 6 июля в России ликвидировано 62 лесных пожара на площади 3 тыс. 187 га. На 00:00 мск 7 июля на территории Российской Федерации действовало 212 лесных пожаров на площади 133 197 га, по которым проводились работы по активному тушению", - отмечается в сообщении.

Больше всего возгораний зарегистрировано в Красноярском крае, где действует 89 пожаров на площади 83 137 гектаров. Также пожары зафиксированы в Бурятии, на Чукотке, в Якутии, Ульяновской области, в Забайкалье, Иркутской области и других регионах.

К тушению лесных пожаров привлечены 3653 человека, задействовано 567 единиц техники. Мониторинг обстановки с воздуха ведут 59 воздушных судов, в тушении задействованы 34 воздушных судна.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в шести регионах введен режим ЧС (в Красноярском крае, в одном районе Рязанской области, в одном районе Забайкальского края, в трех районах Иркутской области, в одном районе Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).

В еще 45 субъектах РФ введен особый противопожарный режим.