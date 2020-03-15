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Всего в стране официально зафиксировано 63 случаев инфицирования, ранее все случаи были обнаружены только у вернувшихся из-за границы.
В России три человека заразились коронавирусом внутри страны
© Itar-Tass / Scanpix

Три пациента с коронавирусом в России из 14 зафиксированных накануне, заразились им внутри страны, сообщил в воскресенье, 15 марта, Роспотребнадзор. Они контактировали с ранее заболевшими, вернувшимися из европейских стран.

Накануне федеральный оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассказал о 14 новых случаях заражения вирусом SARS-CoV-2: 9 - в Москве, 1 - в Московской области, 1 - в Санкт-Петербурге, 1 - в Калининградской области, 2 - в Кемеровской области.

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По состоянию на 14 марта в России, по данным властей, проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус. Роспотребнадзор утверждает, что диагностические системы для определения SARS-CoV-2, произведенные в России, дают результат в течение максимум четырех часов. Проверяют всех, кто возвращается из Италии, Франции, Австрии, Германии, Испании, Польши, Швейцарии и других европейских стран, а также всех пациентов с пневмонией.

В мире число общее число инфицированных коронавирусом, тем временем, достигло 162386 человек, скончались в результате легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, уже более шести тысяч пациентов.

Deutsche Welle
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