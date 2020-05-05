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За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщается в Telegram-канале федерального оперативного штаба. Из них 4961 (49,1%) не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки выписано по выздоровлению 1770 человек.
В России третий день подряд регистрируется больше 10 тысяч случаев коронавируса в сутки
© AFP / Scanpix

Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших в 85 регионах и 1451 смерть. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 19 865 человек. Третий день подряд в РФ регистрируется больше 10 тысяч случаев коронавируса в сутки. Такими темпами Россия вскоре может обойти Германию и оказаться на шестом месте в мире по числу заболевших. Сейчас там отмечено 166 152 случаев заражения.

В Москве за сутки зарегистрировано 5714 новых пациентов, в Московской области - 822, в Санкт-Петербурге - 226.

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