В России третий день подряд регистрируется больше 10 тысяч случаев коронавируса в сутки

Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших в 85 регионах и 1451 смерть. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 19 865 человек. Третий день подряд в РФ регистрируется больше 10 тысяч случаев коронавируса в сутки. Такими темпами Россия вскоре может обойти Германию и оказаться на шестом месте в мире по числу заболевших. Сейчас там отмечено 166 152 случаев заражения.

В Москве за сутки зарегистрировано 5714 новых пациентов, в Московской области - 822, в Санкт-Петербурге - 226.