Партия ”Коммунисты России” направила требование в Роскомнадзор с просьбой о блокировке сериала ”Чернобыль” компании HBO. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
Černobylis
© Reuters / Scanpix

Ведомство подтвердило получение жалобы и заявило, что рассмотрит ее в установленном порядке.

По мнению членов партии ”Коммунисты России”, сериал ”Чернобыль” превратил подлинную трагедию в объект идеологической манипуляции.

Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович призвал возбудить уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала по статье за публичную клевету. Коммунистов возмутило пьянство советских людей.

РИА "Новости"
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