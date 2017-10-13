О том, что телеканалы отказались показывать рекламу фильма "Матильда", посвященного отношениям императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, Русской службе Би-би-си рассказал режиссер картины Алексей Учитель и подтвердил знакомый с переговорами о прокате собеседник (попросил об анонимности, так как не уполномочен комментировать коммерческие сделки).

Учитель отказался называть конкретные телеканалы. Когда корреспондент Би-би-си спросил про Первый канал, Россию 1 и НТВ, он ответил: "Да, и эти тоже". Знакомый со сделкой собеседник Би-би-си рассказал, что основной массив рекламы планировалось разместить на "Первом канале" и "Пятнице".

Представители телеканалов не ответили на запрос Русской службе Би-би-си. В пресс-службе "России 1" сообщили, что "прокатчик к телеканалу напрямую не обращался", а в "Пятнице" ответили, что "телеканал не может комментировать или опровергать коммерческие сделки селлера, поскольку не заключает их сам".

Генеральный директор компании-прокатчика фильма "Каропрокат" Ия Лебедева переадресовала вопросы по этому поводу генеральному директору компании "Каропремьер" Алексею Рязанцеву. Рязанцев отказался комментировать ситуацию, сообщив, что компания не будет давать комментарии по поводу "Матильды" до официальной премьеры фильма.

По какой причине рекламная кампания была отменена, Учитель не знает. "На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать", - сказал он.

На телевидении планировалось транслировать специально подготовленный 15-секундный ролик. В нем, по словам собеседника Би-би-си, близкого к прокатчику фильма, не содержалось фрагмента с обнаженной грудью, который был показан в официальном трейлере фильма и на который обращали внимание активисты, выступающие против показа "Матильды".



По словам Учителя, прокатчик заплатил телеканалам деньги за рекламу фильма, но затем телеканалы изменили свое решение и вернули уже уплаченную сумму. Сколько именно денег вернули, Учитель не уточнил.

По оценке экспертов "Первого национального рекламного агентства", стоимость показа 15-секундного ролика несколько раз в день в течение недели на популярном канале вроде "России 1" может стоить около миллиона рублей. Стоимость рекламы на телеканале "Россия 24", по их оценке, оценивается в несколько сотен тысяч рублей.

Скандал вокруг "Матильды"

Премьера "Матильды" - фильма об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской - запланирована на 26 октября.

В конце 2016 года, когда фильм Учителя был еще на стадии съемок, на картину обратили внимание несколько групп православных активистов. Они пожаловались на "Матильду" депутату Наталье Поклонской, которая организовала "экспертную проверку" тогда еще не готового фильма. Эксперты пришли к выводу, что в фильме содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих.

После этого православные активисты устроили массовый сбор подписей и различные уличные акции во многих городах России с требованием не выдавать "Матильде" прокатное удостоверение. Против выдачи прокатного удостоверения фильму Учителя выступали некоторые депутаты Госдумы, а такие церковные иерархи - митрополит Иларион (Алфеев) и епископ Тихон (Шевкунов).

12 октября о "Матильде" впервые высказался глава Русской православной Церкви Патриарх Кирилл. Напрямую "Матильду" он не назвал, но его речь повторяла критику вокруг фильма.

"Для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом", - заявил патриарх.

После этого депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма, сообщила парламентарий РБК.

После этого неизвестные активисты бросили зажигательные смеси в петербургскую киностудию, где располагался офис Учителя, и сожгли машины, стоявшие около офиса адвоката режиссера. Также в Екатеринбурге активист въехал в здание местного кинотеатра на машине, набитой емкостями с бензином.

Алексей Учитель связывал эти нападения с активистами, которые выступают против показа "Матильды". Он также заявлял, что депутат Поклонская может стоять за теми организациями, которые устраивают этими нападениями.

В начале сентября крупнейшая российская сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема стар" заявила, что не будет показывать фильм "Матильда" во всех кинотеатрах своей сети. Такое решение было принято из-за угроз, которые поступали в кинотеатры сети.

Другие киносети и отдельные региональные кинотеатры также сообщили, что получали письма от организации "Христианское государство - Святая Русь", которая угрожала расправой кинотеатрам, если они покажут "Матильду" или будут ее рекламировать. Государственные прокатчики в некоторых регионах России заявили, что муниципальные кинотеатры не будут закупать фильм "Матильда" для показа.

На это отреагировал министр культуры Владимир Мединский, который заявил, что нужно "жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений". После этого руководителей "Христианского государства" задержали.