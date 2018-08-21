Председатель Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров подал в отставку в региональную квалификационную коллегию судей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-секретаря Ставропольского краевого суда Елену Чурюду.
Судья из Ставрополя подал в отставку после скандала с голой блондинкой
© Stop kadras

Это произошло после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой фигурирует очень похожий на судью мужчина.

На распространившемся в начале августа в интернете видео мужчина на автомобиле с номерами судьи привозит в магазин голую женщину и снимает ее на видео. Связь видеозаписи с прошением об отставке Макарова в суде пока не подтверждают.

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"Заявление действительно подано, но мы пока не знаем, связано оно с этим видео или нет. Коллегия сегодня будет слушать доводы Макарова", — отметила Чурюда.

Заявления Юрия Макарова рассмотрят 21 августа в коллегии судей.

Сам судья пока никак не прокомментировал ситуацию.

В гражданской канцелярии Октябрьского районного суда сообщили, что с 20 августа председатель, его помощник и секретарь находятся в трудовом отпуске.

Согласно официальному сайту суда, Макаров был назначен председателем Октябрьского райсуда в октябре 2015 года. В начале 2018 года он получил ученое звание доцента по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право".

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Россия

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