Это произошло после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой фигурирует очень похожий на судью мужчина.
На распространившемся в начале августа в интернете видео мужчина на автомобиле с номерами судьи привозит в магазин голую женщину и снимает ее на видео. Связь видеозаписи с прошением об отставке Макарова в суде пока не подтверждают.
"Заявление действительно подано, но мы пока не знаем, связано оно с этим видео или нет. Коллегия сегодня будет слушать доводы Макарова", — отметила Чурюда.
Заявления Юрия Макарова рассмотрят 21 августа в коллегии судей.
Сам судья пока никак не прокомментировал ситуацию.
В гражданской канцелярии Октябрьского районного суда сообщили, что с 20 августа председатель, его помощник и секретарь находятся в трудовом отпуске.
Согласно официальному сайту суда, Макаров был назначен председателем Октябрьского райсуда в октябре 2015 года. В начале 2018 года он получил ученое звание доцента по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право".
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