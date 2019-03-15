В Приморье суд счел допустимым доказательством видеозапись, на которой юриста Дмитрия Третьякова, обвиняемого в экстремизме за репост, спаивают в управлении ФСБ. При этом вызвать на допрос другого арестованного, который выпивал вместе с обвиняемым, стараясь развести его на признание, суд отказался.
Teisėjo plaktukas
© Shutterstock

На видео, снятом в камере управления ФСБ, другой арестованный Андрей Тернопольский в течение четырех часов разговаривает с Третьяковым, склоняя его признать вину в призывах к свержению власти, сообщает Telegram-канал "Правозащита Открытки". В середине записи видно, как силовики передают мужчинам пакеты с бутылками, похожими на коньяк.

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"После этого Тернопольский выпивает часть содержимого с Третьяковым, но Третьяков до конца записи продолжает объяснять, что он не выступал и не выступает за свержение власти, и не имел цели призвать к ней людей", - отмечают в "Правозащите Открытки". Видеозапись была сделана по поручению следователя Тумяка.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Валиулин, представляющий интересы Третьякова, подал ходатайство об исключении этого видео из доказательств, но суд ему отказал - так же, как и в вызове в суд Тернопольского в качестве свидетеля.

По словам Валиулина, видеозапись была сделана в апреле 2018 года. В тот день Третьякова привезли в управление, чтобы ознакомить с постановлением о назначении экспертизы.

По версии следствия, попавшие на видео действия в кабинете управления ФСБ - это "оперативное мероприятие, направленное на закрепление или подтверждение виновности".

Юриста Дмитрия Третьякова сотрудники ФСБ по Приморскому краю задержали 16 марта 2018 года в его квартире в городе Спасск-Дальний и увезли во Владивосток. Ему вменили репост сообщений от 13 июня 2017 года из Telegram-канала Аркадия Бабченко в открытую владивостокскую Telegram-группу митингов против коррупции и обвиняют по ч. 2 ст. 280 УК (призывы к экстремизму).

Как сообщали в "Открытой России", Бабченко "в своем стиле рассказывал, как нужно правильно митинговать". Третьяков опубликовал его запись в открытом Telegram-чате "Операция "Утка".

Судебная экспертиза решила, что своим репостом Третьяков призвал участников чата к "насильственным и деструктивным, разрушительным действиям", а среди этих действий указаны "протестные митинги".

Сам Аркадий Бабченко в связи с решением суда отметил, что если "раньше сажали за подпольное распространение самиздата Солженицына", то теперь сажают за "подпольное распространение" его постов.

NEWSru.com
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