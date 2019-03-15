На видео, снятом в камере управления ФСБ, другой арестованный Андрей Тернопольский в течение четырех часов разговаривает с Третьяковым, склоняя его признать вину в призывах к свержению власти, сообщает Telegram-канал "Правозащита Открытки". В середине записи видно, как силовики передают мужчинам пакеты с бутылками, похожими на коньяк.
"После этого Тернопольский выпивает часть содержимого с Третьяковым, но Третьяков до конца записи продолжает объяснять, что он не выступал и не выступает за свержение власти, и не имел цели призвать к ней людей", - отмечают в "Правозащите Открытки". Видеозапись была сделана по поручению следователя Тумяка.
Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Валиулин, представляющий интересы Третьякова, подал ходатайство об исключении этого видео из доказательств, но суд ему отказал - так же, как и в вызове в суд Тернопольского в качестве свидетеля.
По словам Валиулина, видеозапись была сделана в апреле 2018 года. В тот день Третьякова привезли в управление, чтобы ознакомить с постановлением о назначении экспертизы.
По версии следствия, попавшие на видео действия в кабинете управления ФСБ - это "оперативное мероприятие, направленное на закрепление или подтверждение виновности".
Юриста Дмитрия Третьякова сотрудники ФСБ по Приморскому краю задержали 16 марта 2018 года в его квартире в городе Спасск-Дальний и увезли во Владивосток. Ему вменили репост сообщений от 13 июня 2017 года из Telegram-канала Аркадия Бабченко в открытую владивостокскую Telegram-группу митингов против коррупции и обвиняют по ч. 2 ст. 280 УК (призывы к экстремизму).
Как сообщали в "Открытой России", Бабченко "в своем стиле рассказывал, как нужно правильно митинговать". Третьяков опубликовал его запись в открытом Telegram-чате "Операция "Утка".
Судебная экспертиза решила, что своим репостом Третьяков призвал участников чата к "насильственным и деструктивным, разрушительным действиям", а среди этих действий указаны "протестные митинги".
Сам Аркадий Бабченко в связи с решением суда отметил, что если "раньше сажали за подпольное распространение самиздата Солженицына", то теперь сажают за "подпольное распространение" его постов.
Председатель Госдумы РФ предложил обязать Украину компенсировать Крыму потери от нахождения в ее составе (5)
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил...
В России суд счел допустимым доказательством видео, на котором обвиняемого в экстремизме спаивают в ФСБ (2)
В Приморье суд счел допустимым доказательством...
ФОМ: большинство россиян считают аннексию Крыма правильной, 39% – полезной (23)
Число россиян, считающих аннексию Крыма, которую...
ФСБ РФ запретила въезд в Россию на 50 лет немецкому специалисту по правам коренных народов (1)
Немецкий эксперт по коренным народам Йоханнес Рор...
Журналиста Брилева с двойным гражданством исключили из общественного совета при Минобороны РФ (14)
Телеведущий и замгендиректора телеканала "Россия"...
TOP новостей
Вильнюсец сравнил цены на старые и новые квартиры: разница неадекватная (18)
Каждый человек, который ищет себе жилье, задается...
Решение ЕСПЧ относительно литовских партизан: шесть вопросов и ответов (15)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...
"Уговорили, и так я попал в Вильнюс": как белорусский пекарь нашел хлебное место в Литве (2)
Пироги и караваи с белорусским колоритом уже более двух...
Плохие новости для будущих студентов: цены на учебу выросли на 180-1700 евро (69)
Будущие литовские студенты и их родители должны с...
Первое подобное дело в Литве: индиец подал в суд на Клайпедский университет (2)
Учившийся в Клайпедском университете индиец через...